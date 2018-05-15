Путин и Абэ откроют перекрестный год России и Японии 26 мая в Большом театре

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ откроют перекрестный год России и Японии 26 мая.

"Открытие перекрестного года будет 26 мая этого года в Москве в Большом театре при участии лидеров обеих стран - господина Путина и господина Абэ", - сообщил на пресс-конференции генеральный консул Японии во Владивостоке Касаи Тацухико.

Японский дипломат сообщил, что мероприятия в рамках перекрестного года затрагивают различные сферы - культуру, спорт, образование, науку, молодежные обмены.

В целом по России, по его словам, в рамках перекрестного года состоялись 180 событий, еще порядка 140 предстоит провести.

В регионах Дальнего Востока пройдут фестивали японского кино, дни японской культуры, выступление театра Кабуки, кимоно-шоу, турниры по дзюдо, кендо и самбо.

В рамках знакомства с культурой Японии запланированы мастер-классы по каллиграфии, боевому искусству кендо, оригами, открытие примерочных традиционного японского костюма, студии чайной церемонии, выступление традиционного японского театра "НО".