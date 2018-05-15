Иран поздравил Ирак с успешным проведением парламентских выборов и пообещал помогать с экономическим развитием

МИД Ирана направил поздравления Ираку в связи с прошедшими 12 мая парламентскими выборами, подсчет результатов которых все еще идет.
"Иракский народ продемонстрировал, что он может играть ключевую роль в консолидации стабильности, спокойствия и экономического процветания в Ираке, а также региональной безопасности - под руководством религиозных авторитетов, через национальное единство", - говорится в заявлении представителя МИД Ирана Бахрама Касеми.
Согласно заявлению, выборы "укрепили достижения и победы иракского народа, добытые в борьбе с терроризмом".
При этом в МИД Ирана пообещали помощь Ираку в его экономическом развитии.
По последним данным, коалиция влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра "Ас-Сайрун" выходит на первое место на парламентских выборах в Ираке.
На втором месте оказалась коалиция, возглавляемая бывшим министром транспорта и командиром шиитских военизированных формирований Хади аль-Амири. Местные СМИ отмечают, что этой коалиции оказывает поддержку Иран.
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