Иран поздравил Ирак с успешным проведением парламентских выборов и пообещал помогать с экономическим развитием

МИД Ирана направил поздравления Ираку в связи с прошедшими 12 мая парламентскими выборами, подсчет результатов которых все еще идет.

"Иракский народ продемонстрировал, что он может играть ключевую роль в консолидации стабильности, спокойствия и экономического процветания в Ираке, а также региональной безопасности - под руководством религиозных авторитетов, через национальное единство", - говорится в заявлении представителя МИД Ирана Бахрама Касеми.

Согласно заявлению, выборы "укрепили достижения и победы иракского народа, добытые в борьбе с терроризмом".

При этом в МИД Ирана пообещали помощь Ираку в его экономическом развитии.

По последним данным, коалиция влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра "Ас-Сайрун" выходит на первое место на парламентских выборах в Ираке.

На втором месте оказалась коалиция, возглавляемая бывшим министром транспорта и командиром шиитских военизированных формирований Хади аль-Амири. Местные СМИ отмечают, что этой коалиции оказывает поддержку Иран.