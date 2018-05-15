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Дальнее зарубежье 15.05.2018 13:30

Иран поздравил Ирак с успешным проведением парламентских выборов и пообещал помогать с экономическим развитием

МИД Ирана направил поздравления Ираку в связи с прошедшими 12 мая парламентскими выборами, подсчет результатов которых все еще идет.

"Иракский народ продемонстрировал, что он может играть ключевую роль в консолидации стабильности, спокойствия и экономического процветания в Ираке, а также региональной безопасности - под руководством религиозных авторитетов, через национальное единство", - говорится в заявлении представителя МИД Ирана Бахрама Касеми.

Согласно заявлению, выборы "укрепили достижения и победы иракского народа, добытые в борьбе с терроризмом".

При этом в МИД Ирана пообещали помощь Ираку в его экономическом развитии.

По последним данным, коалиция влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра "Ас-Сайрун" выходит на первое место на парламентских выборах в Ираке.

На втором месте оказалась коалиция, возглавляемая бывшим министром транспорта и командиром шиитских военизированных формирований Хади аль-Амири. Местные СМИ отмечают, что этой коалиции оказывает поддержку Иран.

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Тэги: ИРАК, ИРАН, ВЫБОРЫ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]