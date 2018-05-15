"Врачи без границ" призывают армию Израиля прекратить несоразмерное применение силы против палестинцев

Международная гуманитарная организация "Врачи без границ" осудила гибель в секторе Газа участников протестных акций и призвала израильскую армию прекратить несоразмерное применение силы.

"Врачи без границ" осуждают то, что происходит в Газе. Мы можем подтвердить смерть 55 человек (на вчерашний вечер), ранение 2271 человек. Причем 1359 из них были ранены боевыми патронами. Это бесчеловечно и абсолютно недопустимо", - говорится в переданном в "Интерфакс" заявлении главы миссии "Врачей без границ" в Палестине Мари-Элизабет Ингрес.

14 мая состоялась церемония открытия нового посольства США в Израиле, диппредставительство было перенесено из Тель-Авива в Иерусалим. В этот день на границе сектора Газа прошли массовые протесты, приуроченные к церемонии, а также к годовщине основания Израиля. В ходе беспорядков погибли, по последним данным, 59 палестинцев,

"Эта кровавая баня - продолжение политики израильской армии за последние семь недель: стрельба боевыми патронами по участникам демонстраций на том основании, что любой, кто приближается к разделительной загородке, считается законной целью", - отмечается в заявлении.

Представитель организации предупредила, что новые демонстрации в секторе Газа ожидаются во вторник, в день катастрофы, который палестинцы отмечают на следующий день после дня основания государства Израиль и который в первую очередь связан с исходом около 700 тыс. арабских беженцев.

"Израильская армия должна прекратить несоразмерное применение силы против палестинцев - участников акций протеста", - подчеркнула М.-Э. Ингрес.