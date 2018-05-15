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Дальнее зарубежье 15.05.2018 14:01

Путин выразил соболезнования Макрону в связи с терактом в Париже - Кремль

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Франции Эмманюэлю Макрону в связи с недавним терактом во французской столице, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

"Президент России выразил соболезнования в связи с террористическим актом, произошедшим 12 мая с.г. в Париже", - сообщает пресс-служба Кремля.

Как сообщалось, вооруженный ножом 20-летний человек в субботу напал с ножом на прохожих в Париже. Трагедия произошла в одном из самых популярных у туристов кварталов города недалеко от Опера Гарнье. В результате нападения один человек погиб, еще четверо получили ранения. Сотрудники полиции застрелили нападавшего. Полиция сообщила, что он приехал во Францию из Чечни, а гражданство получил в 2010 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, МАКРОН, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]