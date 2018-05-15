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СНГ 15.05.2018 14:34

Таджикистан по темпам развития превосходит Китай - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил высокие темпы экономического развития Таджикистана и заявил о нацеленности на долгосрочное сотрудничество с Душанбе.

"Мы очень внимательно следим за развитием Таджикистана. Меня особо радуют темпы, с которыми развивается страна. Я всегда с удовольствием отмечаю, что по темпам развития вы превосходите Китайскую Народную Республику. Это здорово", - сказал, как передает агентство БЕЛТА, А.Лукашенко в Душанбе на переговорах с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Глава белорусского государства также обратил внимание на успешную реализацию замысла по проведению в Душанбе бизнес-форума с участием не только деловых кругов Белоруссии и Таджикистана, но и представителей других стран региона - Афганистана, Казахстана и Узбекистана.

"Мы соседей подтянем в Таджикистан и покажем наши возможности. Вместе с вами будем дальше двигаться в другие страны, развивая торгово-экономические отношения", - заявил А.Лукашенко.

В свою очередь Э.Рахмон подчеркнул, что Белоруссия является одним из ключевых партнеров Таджикистана. "Мы придаем большое значение вашему официальному визиту. Уверен, что его результаты дадут новый импульс нашим отношениям тесной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества", - отметил он.

На проходящем в Душанбе бизнес-форуме белорусская сторона предложила Таджикистану и другим странам региона кооперацию в АПК и промышленности. В частности, Белоруссия готова поставлять в регион молочную продукцию, другую продукцию АПК и создавать совместные предприятия по молокопереработке, переработке говядины, мяса птицы и затем под единым брендом выходить на рынки других стран.

Белорусская сторона также инициирует сотрудничество в области машиностроения, начиная от сельхозтехники до большегрузных БелАЗов, коммунальной техники.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ТАДЖИКИСТАН, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]