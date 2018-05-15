Таджикистан по темпам развития превосходит Китай - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил высокие темпы экономического развития Таджикистана и заявил о нацеленности на долгосрочное сотрудничество с Душанбе.
"Мы очень внимательно следим за развитием Таджикистана. Меня особо радуют темпы, с которыми развивается страна. Я всегда с удовольствием отмечаю, что по темпам развития вы превосходите Китайскую Народную Республику. Это здорово", - сказал, как передает агентство БЕЛТА, А.Лукашенко в Душанбе на переговорах с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Глава белорусского государства также обратил внимание на успешную реализацию замысла по проведению в Душанбе бизнес-форума с участием не только деловых кругов Белоруссии и Таджикистана, но и представителей других стран региона - Афганистана, Казахстана и Узбекистана.
"Мы соседей подтянем в Таджикистан и покажем наши возможности. Вместе с вами будем дальше двигаться в другие страны, развивая торгово-экономические отношения", - заявил А.Лукашенко.
В свою очередь Э.Рахмон подчеркнул, что Белоруссия является одним из ключевых партнеров Таджикистана. "Мы придаем большое значение вашему официальному визиту. Уверен, что его результаты дадут новый импульс нашим отношениям тесной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества", - отметил он.
На проходящем в Душанбе бизнес-форуме белорусская сторона предложила Таджикистану и другим странам региона кооперацию в АПК и промышленности. В частности, Белоруссия готова поставлять в регион молочную продукцию, другую продукцию АПК и создавать совместные предприятия по молокопереработке, переработке говядины, мяса птицы и затем под единым брендом выходить на рынки других стран.
Белорусская сторона также инициирует сотрудничество в области машиностроения, начиная от сельхозтехники до большегрузных БелАЗов, коммунальной техники.
Глава МИД Азербайджана и посредники по Карабаху обсуждают урегулирование конфликта в Париже
Затягивание переговоров по карабахскому урегулированию отрицательно влияет на регион – глава Минобороны Азербайджана
ОБСЕ проведет 16 мая мониторинг на линии карабахского фронта
Манат и доллар сохраняют позиции на валютном аукционе
AKB сформировало новый состав Наблюдательного совета
Азербайджан и Турция планируют утроить число прямых авиарейсов
АZТА опровергло слухи о приостановлении рейсов Buta Airways в турецкую Аланию
Оцененный в $70 млн автопортрет Пикассо был поврежден и снят с аукциона Christie1s
В Китае завершился 110-дневный эксперимент по имитации полета на Луну
Президент Алиев выделил 7,8 млн манатов на работы по благоустройству и строительство школы на севере Азербайджана
Алиев принял участие в открытии ряде социальных объектов в Хызынском районе
Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Хачмазском районе
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
В Баку проходит ежегодное Заседание руководителей независимых органов расследования происшествий на транспорте (ITSA)
Hesab.az увеличил число услуг по приему государственных платежей
В РИКЦ в Баку прошел вечер музыки и кино, посвященный Гара Гараеву
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»