Таджикистан по темпам развития превосходит Китай - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил высокие темпы экономического развития Таджикистана и заявил о нацеленности на долгосрочное сотрудничество с Душанбе.

"Мы очень внимательно следим за развитием Таджикистана. Меня особо радуют темпы, с которыми развивается страна. Я всегда с удовольствием отмечаю, что по темпам развития вы превосходите Китайскую Народную Республику. Это здорово", - сказал, как передает агентство БЕЛТА, А.Лукашенко в Душанбе на переговорах с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Глава белорусского государства также обратил внимание на успешную реализацию замысла по проведению в Душанбе бизнес-форума с участием не только деловых кругов Белоруссии и Таджикистана, но и представителей других стран региона - Афганистана, Казахстана и Узбекистана.

"Мы соседей подтянем в Таджикистан и покажем наши возможности. Вместе с вами будем дальше двигаться в другие страны, развивая торгово-экономические отношения", - заявил А.Лукашенко.

В свою очередь Э.Рахмон подчеркнул, что Белоруссия является одним из ключевых партнеров Таджикистана. "Мы придаем большое значение вашему официальному визиту. Уверен, что его результаты дадут новый импульс нашим отношениям тесной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества", - отметил он.

На проходящем в Душанбе бизнес-форуме белорусская сторона предложила Таджикистану и другим странам региона кооперацию в АПК и промышленности. В частности, Белоруссия готова поставлять в регион молочную продукцию, другую продукцию АПК и создавать совместные предприятия по молокопереработке, переработке говядины, мяса птицы и затем под единым брендом выходить на рынки других стран.

Белорусская сторона также инициирует сотрудничество в области машиностроения, начиная от сельхозтехники до большегрузных БелАЗов, коммунальной техники.