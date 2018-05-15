Лавров намерен обсудить с главой МИД Филиппин обстановку в АТР и на Ближнем Востоке

Ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке намерен обсудить и.о. министра иностранных дел Сергей Лавров с главой МИД Филиппин Аланом Питером Каетано.

"Сегодня у нас хорошая возможность обсудить двусторонние вопросы, развитие нашего взаимодействия во всех областях, а также обменяться мнениями по событиям в мире, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также на Ближневосточном направлении", - сказал С.Лавров, открывая переговоры со своим филиппинским коллегой.

А.П.Каетано отметил, что Москва и Манила "достигли существенного прогресса менее, чем за два года".

"Мы заключили 23 соглашения, из них 11 в ходе визита господина Дутерте в прошлом году", - добавил он.