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Дальнее зарубежье 15.05.2018 14:46

Лавров намерен обсудить с главой МИД Филиппин обстановку в АТР и на Ближнем Востоке

Ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке намерен обсудить и.о. министра иностранных дел Сергей Лавров с главой МИД Филиппин Аланом Питером Каетано.

"Сегодня у нас хорошая возможность обсудить двусторонние вопросы, развитие нашего взаимодействия во всех областях, а также обменяться мнениями по событиям в мире, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также на Ближневосточном направлении", - сказал С.Лавров, открывая переговоры со своим филиппинским коллегой.

А.П.Каетано отметил, что Москва и Манила "достигли существенного прогресса менее, чем за два года".

"Мы заключили 23 соглашения, из них 11 в ходе визита господина Дутерте в прошлом году", - добавил он.

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Тэги: РОССИЯ, ФИЛИППИНЫ, АТР, БЛИЖВОСТОК


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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