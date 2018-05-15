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Дальнее зарубежье 15.05.2018 15:04

Выход США из СВПД может стал прелюдией к дальнейшему нарастанию военной напряженности на Ближнем Востоке - Рябков

Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану чреват нарастанием военной напряженности на Ближнем Востоке, действия Вашингтона являются весьма опрометчивыми, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Россия не считает себя связанной возможными гипотетическими сепаратными договоренностями кого бы то ни было внутри изначального состава СВПД - в данном случае я имею в виду неудавшуюся попытку "евротройки" договориться с США по усовершенствованию сделки", - сказал С.Рябков.

По его словам, в дальнейшем Москва будет "трезво и ответственно, спокойно, без эмоций подходить к выстраиванию своего курса".

"Произошедшее (выход США из СВПД) вызывает глубокую тревогу. Это очередное подтверждение недоговороспособности США. Я думаю, что в условиях, когда мир стоит на пороге важнейших контактов лидеров стран, непосредственно занимающихся проблематикой денуклеаризации Корейского полуострова, подобного рода шаги Вашингтона были весьма опрометчивы", - подчеркнул замминистра внутренних дел.

Он отметил, что "все извлекают из происходящего определенный опыт и уроки". "Мы бы не хотели, чтобы выход США из СВПД стал прелюдией к дальнейшему нарастанию военной напряженности на Ближнем Востоке, хотя опасность этого очевидна. Эта опасность после решения США, по нашей оценке, возрастает", - заключил С.Рябков.

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Тэги: РОССИЯ, США, СВПД, ПОСЛЕДСТВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]