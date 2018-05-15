ТВЭЛ в ближайшее время подпишет топливные контракты на 2019г для Армянской АЭС

АО "ТВЭЛ" в ближайшее время подпишет топливные контракты для Армянской АЭС, сообщил журналистам старший вице-президент компании Олег Григорьев в рамках "Атомэкспо-2018".

"В ближайшее время все контрактные документы на 2019 год будут подписаны", - сказал он, отметив, что цены останутся прежними.

"Никакого повышения цен не будет, у нас все формулы в расчете цен адаптированы под рынок",- пояснил О.Григорьев.

Армянская АЭС эксплуатирует советские реакторы ВВЭР-440 первого поколения. Первый блок остановлен с 1989 года. Второй - вырабатывает до 45% всей электроэнергии Армении. В настоящее время РФ проводит работы по продлению сроков эксплуатации второго блока.