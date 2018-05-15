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Регион 15.05.2018 12:51

ТВЭЛ в ближайшее время подпишет топливные контракты на 2019г для Армянской АЭС

АО "ТВЭЛ" в ближайшее время подпишет топливные контракты для Армянской АЭС, сообщил журналистам старший вице-президент компании Олег Григорьев в рамках "Атомэкспо-2018".

"В ближайшее время все контрактные документы на 2019 год будут подписаны", - сказал он, отметив, что цены останутся прежними.

"Никакого повышения цен не будет, у нас все формулы в расчете цен адаптированы под рынок",- пояснил О.Григорьев.

Армянская АЭС эксплуатирует советские реакторы ВВЭР-440 первого поколения. Первый блок остановлен с 1989 года. Второй - вырабатывает до 45% всей электроэнергии Армении. В настоящее время РФ проводит работы по продлению сроков эксплуатации второго блока.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ТОПЛИВО, АЭС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]