В российском МИДе категорически отвергают тезис Вашингтона о необходимости лишить Иран источников дохода

Россия не приемлет тезис США о необходимости лишить Тегеран доходов, для решения проблем вокруг этой страны можно было бы интенсифицировать дипломатический процесс, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Объяснение восстановления санкций - многослойное, но включает тезис о том, что надо лишить Тегеран источников дохода, которые позволяли до сих пор, при действии СВПД в полном формате, расходовать эти средства не на повышение благосостояния собственного народа - я цитирую американских представителей, - а на деструктивную деятельность в различных регионах", - сказал он на дискуссии в клубе "Валдай".

"Я категорически отвергаю такого рода трактовку, поскольку для решения региональных проблем с участием Ирана существует множество возможностей", - отметил замминистра.

"Если коллеги в Вашингтоне серьезные в вопросе о том, что надо менять поведение, то тогда они должны были бы дать возможность интенсифицировать дипломатический процесс. Это же я адресую некоторым странам региона, прежде всего странам Персидского залива, которые по мере нарастания антииранских элементов в антииранской политике США тоже, на наш взгляд, ужесточили подход к такого рода предложениям. Видимо, это взаимосвязанные процессы", - подчеркнул С.Рябков.