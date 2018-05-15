Гибель десятков палестинцев в столкновениях с израильтянами вызывает глубокую озабоченность - Песков

В Кремле выражают озабоченность в связи с гибелью десятков палестинцев при нынешней эскалации насилия в Секторе Газа, и отмечают, что последние действия США на Ближнем Востоке, как и предполагалось, привели к росту напряженности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что с самого начала в Москве высказывалась озабоченность в связи с действиями со стороны США, которые могут привести к провокации напряженности на Ближнем Востоке. К сожалению, так оно и получилось", - сказал он журналистам.

"Ситуация, тем более, гибель многих десятков палестинцев, не может не вызывать самой глубокой озабоченности", - продолжил Д.Песков.

"Мы очень внимательно следим за развитием ситуации и по-прежнему считаем, что все стороны, все страны, тем более участники "квартета", должны избегать каких-либо действий, провоцирующих подобные всплески напряженности", - добавил он.

Акции протеста палестинцев, приуроченные к годовщине основания Израиля, проходят на протяжении последних дней. В понедельник в связи с переносом посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим ситуация обострилась. В ходе беспорядков, по последним данным, погибли 59 палестинцев, более 2000 получили ранения.