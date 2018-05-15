Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0252 RUR   0.0275 GBR   2.3019 TRY   0.388

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.96 Brent   78.23

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° 25° Завтра 14° 26° 17 Май 16° 27° 18 Май 16° 26°

Дальнее зарубежье 15.05.2018 13:05

Гибель десятков палестинцев в столкновениях с израильтянами вызывает глубокую озабоченность - Песков

В Кремле выражают озабоченность в связи с гибелью десятков палестинцев при нынешней эскалации насилия в Секторе Газа, и отмечают, что последние действия США на Ближнем Востоке, как и предполагалось, привели к росту напряженности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что с самого начала в Москве высказывалась озабоченность в связи с действиями со стороны США, которые могут привести к провокации напряженности на Ближнем Востоке. К сожалению, так оно и получилось", - сказал он журналистам.

"Ситуация, тем более, гибель многих десятков палестинцев, не может не вызывать самой глубокой озабоченности", - продолжил Д.Песков.

"Мы очень внимательно следим за развитием ситуации и по-прежнему считаем, что все стороны, все страны, тем более участники "квартета", должны избегать каких-либо действий, провоцирующих подобные всплески напряженности", - добавил он.

Акции протеста палестинцев, приуроченные к годовщине основания Израиля, проходят на протяжении последних дней. В понедельник в связи с переносом посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим ситуация обострилась. В ходе беспорядков, по последним данным, погибли 59 палестинцев, более 2000 получили ранения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, БЛИЖВОСТОК, ГАЗА, КРЕМЛЬ


Похожие новости


Лавров намерен обсудить с главой МИД Филиппин обстановку в АТР и на Ближнем Востоке Никто в одиночку не решит палестино-израильский конфликт - Лавров РФ заинтересована в недопущении раскола по конфессиональному признаку на Ближнем Востоке - Лавров На Ближнем Востоке проявляют интерес к российским системам ПВО - Чемезов Нельзя допустить расползания терроризма с Ближнего Востока в другие регионы мира - Лавров Лавров отмечает важность участия ЛАГ в урегулировании ближневосточных конфликтов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]