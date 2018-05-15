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СНГ 15.05.2018 15:28

Москва и Минск рассчитывают согласовать соглашение о взаимном признании виз в текущем году, подписать его в 2019-м

Белоруссия и Россия намерены согласовать межправительственное соглашение о взаимном признании виз до конца 2018 года, заявили в Минске.

"Президент Беларуси поручил компетентным органам завершить консультации (по межправсоглашению - ИФ) в 2018 году, чтобы выйти на его подписание в следующем году", - заявил начальник департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун журналистам.

Он напомнил, что в настоящее время стороны завершают внутригосударственные процедуры по соглашению о взаимном признании виз на период проведения двух спортивных мероприятий - Чемпионата мира по футболу и II Европейских игр. Предполагается, что с 1 июня это соглашение вступит в силу.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Минск и Москва готовят соглашение для обеспечения пропуска в РФ на ЧМ-2018 через территорию Белоруссии.

II Европейские игры пройдут в Минске с 20 по 30 июня 2019 года.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ВИЗЫ, ПРИЗНАНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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