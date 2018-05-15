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Культура 15.05.2018 13:31

Новая картина Годара уступила первенство в рейтинге кинокритиков в Каннах японскому фильму "Магазинные воришки"

Японский фильм "Магазинные воришки" Хирокадзу Корээда сместил картину Жан-Люк Годара с первого места рейтинга кинокритиков основного конкурса 71-го Каннского кинофестиваля, передаёт корреспондент "Интерфакса".

Как следует из рейтинга журнал Screen во вороник, японская картина получила средний балл 3,2. Выше всего ее оценили критики из Великобритании и США.

Новый фильм 87-летнего французского режиссёра Жан-Люк Годара "Образ и речь" занимает второе место рейтинга кинокритиков (3 балла).

Третье место с 2,9 балами делят "Холодная война" Павла Павликовского, китайская картина "Ash is Purest White" и итальянская "Счастлив как Лаццаро".

Каннский кинофестиваль продлится до 19 мая.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, КИНОФЕСТИВАЛЬ, КИНОКРИТИКИ, РЕЙТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]