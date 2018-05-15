Японский фильм "Магазинные воришки" Хирокадзу Корээда сместил картину Жан-Люк Годара с первого места рейтинга кинокритиков основного конкурса 71-го Каннского кинофестиваля, передаёт корреспондент "Интерфакса".

Как следует из рейтинга журнал Screen во вороник, японская картина получила средний балл 3,2. Выше всего ее оценили критики из Великобритании и США.

Новый фильм 87-летнего французского режиссёра Жан-Люк Годара "Образ и речь" занимает второе место рейтинга кинокритиков (3 балла).

Третье место с 2,9 балами делят "Холодная война" Павла Павликовского, китайская картина "Ash is Purest White" и итальянская "Счастлив как Лаццаро".

Каннский кинофестиваль продлится до 19 мая.