Японский фильм "Магазинные воришки" Хирокадзу Корээда сместил картину Жан-Люк Годара с первого места рейтинга кинокритиков основного конкурса 71-го Каннского кинофестиваля, передаёт корреспондент "Интерфакса".
Как следует из рейтинга журнал Screen во вороник, японская картина получила средний балл 3,2. Выше всего ее оценили критики из Великобритании и США.
Новый фильм 87-летнего французского режиссёра Жан-Люк Годара "Образ и речь" занимает второе место рейтинга кинокритиков (3 балла).
Третье место с 2,9 балами делят "Холодная война" Павла Павликовского, китайская картина "Ash is Purest White" и итальянская "Счастлив как Лаццаро".
Каннский кинофестиваль продлится до 19 мая.
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