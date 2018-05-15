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Социум 15.05.2018 13:32

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $313

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 апреля 2018 года составляет 532,4 манатов ($313,2 по текущему курсу – ИФ-Аз), что на 3,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

При этом наиболее высокий размер заработной платы зафиксирован у работников добывающей сферы, финансово-страховой деятельности, информации и связи, в сферах профессиональной, научной и технической деятельности, строительстве.

По данным статистики, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 апреля 2018 года составило 1 млн 532,4 тыс. человек. Из них 888,9 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 643,4 тыс. человек – в частном.

При этом 21,7% работников заняты в сфере образования, 19% - торговле, ремонте автотранспортных средств, 13,5% - промышленности, 8,6% - социальных и медицинских услуг, оказываемых населению, 7,1% - госуправлении и обороне, 6,2% - строительстве, 4,6% - транспорта и складского хозяйства, 3,4% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,2% - сельского, лесного и рыбного хозяйства, 1,6% - финансовой и страховой деятельностью, 11,1% - прочих сферах экономики.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЗАРПЛАТА, СРЕДНЯЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]