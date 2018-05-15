Могерини и Зариф провели в Брюсселе переговоры по иранскому соглашению

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и глава МИД Ирана Джавад Зариф провели во вторник встречу в Брюсселе, сообщают иранские СМИ.

Отмечается, что Ф.Могерини и Дж.Зариф обсудили иранское ядерное соглашение, решение о выходе из которого ранее принял президент США Дональд Трамп.

Во вторник в Брюсселе проходят совещания по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). В них участвует глава дипломатии ЕС Ф.Могерини и главы МИД "европейской тройки" (Великобритания, Германия, Франция), а также глава иранского внешнеполитического ведомства.

Ранее Европейская внешнеполитическая служба сообщала, что консультации будут посвящены реакции Евросоюза на объявление американского лидера о выходе США из СВПД.

Ф.Могерини после этого решения Вашингтона выступила с заявлением, в котором напомнила, что СВПД был единогласно одобрен резолюцией Совета Безопасности ООН 2231.

"Он является ключевым элементом глобальной архитектуры ядерного нераспространения, он имеет значение сам по себе, но тем более в это время поддерживает сигналы о перспективах денуклеаризации Корейского полуострова. Ядерная сделка с Ираном имеет решающее значение для безопасности региона, Европы и всего мира", - подчеркнула глава европейской дипломатии.