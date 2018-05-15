В Китае завершился 110-дневный эксперимент по имитации полета на Луну

Группа китайских волонтеров завершила эксперимент по имитации полета на Луну в закрытой космической лаборатории "Юэгун-1", сообщают во вторник китайские СМИ.
Добровольцы провели 110 дней в замкнутом пространстве в лаборатории, так называемом "Лунном дворце", созданном при университете Пекина.
В "Юэгун-1" применяются технологии, имитирующие условия для длительного нахождения людей за пределами Земли. Проект реализуется в рамках планов по отправке астронавтов на Луну.
В рамках проекта ученые установили, как именно участники будут реагировать на нахождение в условиях, приближенных к лунным.
Территория экспериментального комплекса составляет 160 квадратных метров, где находятся все необходимые удобства - спальни, гостиная, ванная комната, а также комната для выращивания животных и растений.
Подобный эксперимент проводился в Китае в 2014 году, когда группа волонтеров провела 105 дней в автономном комплексе.
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