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Это интересно 15.05.2018 13:34

В Китае завершился 110-дневный эксперимент по имитации полета на Луну

Группа китайских волонтеров завершила эксперимент по имитации полета на Луну в закрытой космической лаборатории "Юэгун-1", сообщают во вторник китайские СМИ.

Добровольцы провели 110 дней в замкнутом пространстве в лаборатории, так называемом "Лунном дворце", созданном при университете Пекина.

В "Юэгун-1" применяются технологии, имитирующие условия для длительного нахождения людей за пределами Земли. Проект реализуется в рамках планов по отправке астронавтов на Луну.

В рамках проекта ученые установили, как именно участники будут реагировать на нахождение в условиях, приближенных к лунным.

Территория экспериментального комплекса составляет 160 квадратных метров, где находятся все необходимые удобства - спальни, гостиная, ванная комната, а также комната для выращивания животных и растений.

Подобный эксперимент проводился в Китае в 2014 году, когда группа волонтеров провела 105 дней в автономном комплексе.

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Тэги: КИТАЙ, КОСМОС, ВОЛОНТЕРЫ, ЭКСПЕРИМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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