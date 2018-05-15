Затягивание переговоров по карабахскому урегулированию отрицательно влияет на регион – глава Минобороны Азербайджана

Затягивание переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта отрицательно сказывается на регионе, заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.
З.Гасанов принял во вторник в Баку посла Египта в Азербайджане Аделя Ибрагима.
«Захватническая политика Армении продолжается по сей день, и затягивание переговоров отрицательно сказывается на обстановке в регионе»,- приводит слова З.Гасанова со встречи пресс-служба Минобороны.
Министр также подчеркнул важность расширения сотрудничества между Азербайджаном и Египтом в военной сфере.
А.Ибрагим, в свою очередь, отметил, что Египет придает особое значение расширению связей с Азербайджаном.
Дипломат добавил, что в период своей деятельности в Азербайджане приложит усилия для внесения вклада в развитие военных связей между Баку и Каиром.
Ф.Исазаде
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