Затягивание переговоров по карабахскому урегулированию отрицательно влияет на регион – глава Минобороны Азербайджана

Затягивание переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта отрицательно сказывается на регионе, заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

З.Гасанов принял во вторник в Баку посла Египта в Азербайджане Аделя Ибрагима.

«Захватническая политика Армении продолжается по сей день, и затягивание переговоров отрицательно сказывается на обстановке в регионе»,- приводит слова З.Гасанова со встречи пресс-служба Минобороны.

Министр также подчеркнул важность расширения сотрудничества между Азербайджаном и Египтом в военной сфере.

А.Ибрагим, в свою очередь, отметил, что Египет придает особое значение расширению связей с Азербайджаном.

Дипломат добавил, что в период своей деятельности в Азербайджане приложит усилия для внесения вклада в развитие военных связей между Баку и Каиром.

Ф.Исазаде