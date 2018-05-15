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Карабахский конфликт 15.05.2018 13:42

Затягивание переговоров по карабахскому урегулированию отрицательно влияет на регион – глава Минобороны Азербайджана

Затягивание переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта отрицательно сказывается на регионе, заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

З.Гасанов принял во вторник в Баку посла Египта в Азербайджане Аделя Ибрагима.

«Захватническая политика Армении продолжается по сей день, и затягивание переговоров отрицательно сказывается на обстановке в регионе»,- приводит слова З.Гасанова со встречи пресс-служба Минобороны.

Министр также подчеркнул важность расширения сотрудничества между Азербайджаном и Египтом в военной сфере.

А.Ибрагим, в свою очередь, отметил, что Египет придает особое значение расширению связей с Азербайджаном.

Дипломат добавил, что в период своей деятельности в Азербайджане приложит усилия для внесения вклада в развитие военных связей между Баку и Каиром.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНОБОРОНЫ, КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]