Лавров назвал неприемлемыми действия украинских силовиков по отношению к российским журналистам

В Москве считают неприемлемыми действия силовиков в отношении телеканала Russia Today в Киеве и будет требовать доступа к российским журналистам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции во вторник.
"Я сегодня только об этом узнал, но для меня это, к моему глубокому сожалению, неудивительно. Это далеко не первая ситуация, когда украинские власти либо закрывают глаза на бесчинства неонацистских радикальных молодчиков, которые пытаются затруднить работу российских журналистов на Украине, либо сами ограничивают их деятельность", - сказал министр.
"Ждем принципиальных заявлений представителя ОБСЕ по свободе СМИ. Для нас сейчас главное - понять, где находятся наши граждане, как с ними обращаются и каковы причины подобных неприемлемых действий", - заявил С.Лавров.
По его словам, в Москве "разбираются с этой ситуацией и будут требовать доступа к российским гражданам".
"А в том, что касается медийного аспекта происходящего, что касается европейских принципов и ценностей, включая свободу слова, создание необходимых условий для работы журналистов, то мы не раз обращали внимание западных коллег в рамках ОБСЕ , Совета Европы, что они очень сдержанно относятся к подобным выходкам своих подопечных в Киеве", - отметил С.Лавров.
По его мнению, США и европейские участники ОБСЕ "обязаны высказаться без двойных стандартов".
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