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Дальнее зарубежье 15.05.2018 14:22

Минск призывает к прекращению кровопролития в секторе Газа - МИД

Белоруссия обеспокоена эскалацией насилия в секторе Газа и призывает стороны к отказу от дальнейшего кровопролития, говорится в сообщении, опубликованном во вторник белорусским МИД.

"В Республике Беларусь обеспокоены эскалацией насилия на разграничительной черте между израильскими и палестинскими территориями, особенно в районе сектора Газа, приведшей к многочисленным жертвам среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

"Призываем стороны конфликта к сдержанности и отказу от действий, которые чреваты дальнейшим кровопролитием", - отмечается в сообщении.

Акции протеста палестинцев, приуроченные к годовщине основания Израиля, проходят на протяжении последних дней. В понедельник в связи с переносом посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим ситуация обострилась. В ходе беспорядков, по последним данным, погибли 59 палестинцев, более 2000 получили ранения.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МИД, БЛИЖВОСТОК, ОБЕСПОКОЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]