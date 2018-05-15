Минск призывает к прекращению кровопролития в секторе Газа - МИД

Белоруссия обеспокоена эскалацией насилия в секторе Газа и призывает стороны к отказу от дальнейшего кровопролития, говорится в сообщении, опубликованном во вторник белорусским МИД.

"В Республике Беларусь обеспокоены эскалацией насилия на разграничительной черте между израильскими и палестинскими территориями, особенно в районе сектора Газа, приведшей к многочисленным жертвам среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

"Призываем стороны конфликта к сдержанности и отказу от действий, которые чреваты дальнейшим кровопролитием", - отмечается в сообщении.

Акции протеста палестинцев, приуроченные к годовщине основания Израиля, проходят на протяжении последних дней. В понедельник в связи с переносом посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим ситуация обострилась. В ходе беспорядков, по последним данным, погибли 59 палестинцев, более 2000 получили ранения.