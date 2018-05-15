Западный берег Иордана бастует в знак протеста против убийств палестинцев в секторе Газа

На Западном берегу реки Иордан во вторник объявлена всеобщая забастовка в знак протеста против убийств протестующих палестинцев на границе сектора Газа, сообщают палестинские СМИ.

В забастовке принимают участие работники магазинов, сотрудники офисов и государственных и частных учреждений на всей территории Западного берега Иордана.

Забастовка стала реакцией жителей региона на убийства палестинцев в ходе беспорядков на границе сектора Газа. 14 мая стал одним из самых смертоносных дней для палестинцев с 2014 года: в результате беспорядков погибли 59 палестинцев. Более 2 тыс. получили ранения.

Акции протеста 14 мая были приурочены к годовщине основания Израиля, а также к церемонии открытия американского посольства в Иерусалиме.