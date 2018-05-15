Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил одному из фигурантов "Болотного дела" Денису Луцкевичу компенсацию в размере 12,5 тыс. евро, говорится в судебном коммюнике, распространенном во вторник.

В соответствии с решением суда, Россия в отношении Д.Луцкевича нарушила ряд статей Европейской конвенции по правам человека - статью 3 ("Запрещение пыток"), п.3 статьи 5 ("Право на свободу и личную неприкосновенность") и статью 11 ("Свобода собраний и объединений").

Российские власти обязаны выплатить истцу 12,5 тыс. евро в течение трех месяцев в качестве компенсации морального вреда.

Ранее Д.Луцкевич был приговорен в России к трем с половиной годам лишения свободы.

В день "марша" 6 мая 2012 года было возбуждено уголовное дело по ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам) и ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Фигурантами стали 18 человек: Федор Бахов, Андрей Барабанов, Артем Савелов, Владимир Акименков, Максим Лузянин, Ярослав Белоусов, Рихард Соболев, Олег Архипенков, Михаил Косенко, Степан Зимин, Денис Луцкевич, Мария Баронова, Александр Каменский, Александра Духанина, Николай Кавказский, Алексей Полихович, Леонид Ковязин и С.Кривов.