Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил одному из фигурантов "Болотного дела" Денису Луцкевичу компенсацию в размере 12,5 тыс. евро, говорится в судебном коммюнике, распространенном во вторник.
В соответствии с решением суда, Россия в отношении Д.Луцкевича нарушила ряд статей Европейской конвенции по правам человека - статью 3 ("Запрещение пыток"), п.3 статьи 5 ("Право на свободу и личную неприкосновенность") и статью 11 ("Свобода собраний и объединений").
Российские власти обязаны выплатить истцу 12,5 тыс. евро в течение трех месяцев в качестве компенсации морального вреда.
Ранее Д.Луцкевич был приговорен в России к трем с половиной годам лишения свободы.
В день "марша" 6 мая 2012 года было возбуждено уголовное дело по ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам) и ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Фигурантами стали 18 человек: Федор Бахов, Андрей Барабанов, Артем Савелов, Владимир Акименков, Максим Лузянин, Ярослав Белоусов, Рихард Соболев, Олег Архипенков, Михаил Косенко, Степан Зимин, Денис Луцкевич, Мария Баронова, Александр Каменский, Александра Духанина, Николай Кавказский, Алексей Полихович, Леонид Ковязин и С.Кривов.
Президент Алиев утвердил Положение о юбилейной медали «100-летие Азербайджанской Демократической Республики (1918-2018)»
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ рассчитывают на встречу в июне c новым руководством Армении
Алиев утвердил азербайджано-афганские межправительственные соглашения в сфере авиации и инвестиций
Honor представил новый флагманский смартфон с функцией ИИ
Нефть Brent возобновила рост на фоне санкций США к Ирану, поднялась до $78,83 за баррель
АZТА опровергло слухи о приостановлении рейсов Buta Airways в турецкую Анталию
Оцененный в $70 млн автопортрет Пикассо был поврежден и снят с аукциона Christie1s
В Китае завершился 110-дневный эксперимент по имитации полета на Луну
Президент Алиев выделил 7,8 млн манатов на работы по благоустройству и строительство школы на севере Азербайджана
Алиев принял участие в открытии ряде социальных объектов в Хызынском районе
Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Хачмазском районе
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Посол Турции стал почетным гостем CEO Lunch Baku
В Баку проходит ежегодное Заседание руководителей независимых органов расследования происшествий на транспорте (ITSA)
Hesab.az увеличил число услуг по приему государственных платежей
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»