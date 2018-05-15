Глава МИД Азербайджана и посредники по Карабаху обсуждают урегулирование конфликта в Париже

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров обсуждает в Париже карабахское урегулирование с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

«На встрече, которая проходит сейчас, обсуждаются армяно-азербайджанский конфликт и недавние события в Армении», - написал руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев на своей странице в Twitter.

«Азербайджан остается приверженным к субстантивным переговорам, направленным на скорейшее урегулирование конфликта», - добавил он.

Ф.Исазаде