Глава МИД Азербайджана и посредники по Карабаху обсуждают урегулирование конфликта в Париже

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров обсуждает в Париже карабахское урегулирование с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.
«На встрече, которая проходит сейчас, обсуждаются армяно-азербайджанский конфликт и недавние события в Армении», - написал руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев на своей странице в Twitter.
«Азербайджан остается приверженным к субстантивным переговорам, направленным на скорейшее урегулирование конфликта», - добавил он.
Ф.Исазаде
Манат и доллар сохраняют позиции на валютном аукционе
AKB сформировало новый состав Наблюдательного совета
Азербайджан и Турция планируют утроить число прямых авиарейсов
АZТА опровергло слухи о приостановлении рейсов Buta Airways в турецкую Аланию
Оцененный в $70 млн автопортрет Пикассо был поврежден и снят с аукциона Christie1s
В Китае завершился 110-дневный эксперимент по имитации полета на Луну
Президент Алиев выделил 7,8 млн манатов на работы по благоустройству и строительство школы на севере Азербайджана
Алиев принял участие в открытии ряде социальных объектов в Хызынском районе
Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Хачмазском районе
Стоимость проезда в городском транспорте Киева в июле возрастет вдвое
Рухани призвал ЕС противостоять действиям США по выходу из СВПД
Москва и Минск рассчитывают согласовать соглашение о взаимном признании виз в текущем году, подписать его в 2019-м
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
В Баку проходит ежегодное Заседание руководителей независимых органов расследования происшествий на транспорте (ITSA)
Hesab.az увеличил число услуг по приему государственных платежей
В РИКЦ в Баку прошел вечер музыки и кино, посвященный Гара Гараеву
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»