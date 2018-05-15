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Карабахский конфликт 15.05.2018 14:45

Глава МИД Азербайджана и посредники по Карабаху обсуждают урегулирование конфликта в Париже

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров обсуждает в Париже карабахское урегулирование с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

«На встрече, которая проходит сейчас, обсуждаются армяно-азербайджанский конфликт и недавние события в Армении», - написал руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев на своей странице в Twitter.

«Азербайджан остается приверженным к субстантивным переговорам, направленным на скорейшее урегулирование конфликта», - добавил он.

Ф.Исазаде

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Тэги: КАРАБАХ, ПОСРЕДНИКИ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]