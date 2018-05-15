Глава ВПП ООН призвал власти КНДР предоставить программе более широкий доступ в страну

Руководитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли сообщил во вторник о необходимости более широкого доступа для международных гуманитарных работников в КНДР.
"Нам нужно еще больше доступа, больше информации, больше данных", - заявил он на пресс-конференции по завершении четырехдневного визита в Северную Корею.
"По всему миру есть люди, которых беспокоит вопрос о том, куда в итоге попадут (предоставленные ВПП - ИФ) деньги и продовольствие", - добавил глава программы.
Д.Бизли отметил, что если ВПП не будет предоставлен более широкий доступ, "шансы на получение средств и продовольствия, необходимых для улучшения условий продовольственной безопасности" будут резко снижены.
При этом руководитель продовольственной программы ООН подчеркнул, что "настроен крайне оптимистично" после переговоров с представителями северокорейского правительства.
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