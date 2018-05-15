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Регион 15.05.2018 15:04

Пашинян призвал дипломатический корпус Армении продолжать работу, несмотря на политические перемены в стране

МИД Армении должен продолжать работу, несмотря на политические перемены, так как от дипломатов во многом зависит международный авторитет страны, заявил во вторник глава армянского правительства Никол Пашинян, представляя в министерстве нового главу ведомства Зограба Мнацаканяна.

"Дипкорпус необходимо, по возможности, удержать от влияния политических изменений", - сказал Н.Пашинян, отметив, что международный рейтинг Армении находится на достаточно высоком уровне.

Он добавил, что дипломатический корпус Армении - одна из состоявшихся систем в республике.

"Необходимо обеспечить плавность политических изменений для МИД и дипкорпуса. Есть серьёзные вопросы, которые имеют жизненное значение для Армении. И от нашей позиции по этим вопросам зависит естественное развитие Армении, безопасность и международный авторитет", - подчеркнул премьер-министр на встрече с дипломатами.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ПОЛИТИКА, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]