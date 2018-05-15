Пашинян призвал дипломатический корпус Армении продолжать работу, несмотря на политические перемены в стране

МИД Армении должен продолжать работу, несмотря на политические перемены, так как от дипломатов во многом зависит международный авторитет страны, заявил во вторник глава армянского правительства Никол Пашинян, представляя в министерстве нового главу ведомства Зограба Мнацаканяна.
"Дипкорпус необходимо, по возможности, удержать от влияния политических изменений", - сказал Н.Пашинян, отметив, что международный рейтинг Армении находится на достаточно высоком уровне.
Он добавил, что дипломатический корпус Армении - одна из состоявшихся систем в республике.
"Необходимо обеспечить плавность политических изменений для МИД и дипкорпуса. Есть серьёзные вопросы, которые имеют жизненное значение для Армении. И от нашей позиции по этим вопросам зависит естественное развитие Армении, безопасность и международный авторитет", - подчеркнул премьер-министр на встрече с дипломатами.
Глава МИД Азербайджана и посредники по Карабаху обсуждают урегулирование конфликта в Париже
Затягивание переговоров по карабахскому урегулированию отрицательно влияет на регион – глава Минобороны Азербайджана
ОБСЕ проведет 16 мая мониторинг на линии карабахского фронта
Манат и доллар сохраняют позиции на валютном аукционе
AKB сформировало новый состав Наблюдательного совета
Азербайджан и Турция планируют утроить число прямых авиарейсов
АZТА опровергло слухи о приостановлении рейсов Buta Airways в турецкую Аланию
Оцененный в $70 млн автопортрет Пикассо был поврежден и снят с аукциона Christie1s
В Китае завершился 110-дневный эксперимент по имитации полета на Луну
Президент Алиев выделил 7,8 млн манатов на работы по благоустройству и строительство школы на севере Азербайджана
Алиев принял участие в открытии ряде социальных объектов в Хызынском районе
Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Хачмазском районе
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
В Баку проходит ежегодное Заседание руководителей независимых органов расследования происшествий на транспорте (ITSA)
Hesab.az увеличил число услуг по приему государственных платежей
В РИКЦ в Баку прошел вечер музыки и кино, посвященный Гара Гараеву
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»