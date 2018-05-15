Пашинян призвал дипломатический корпус Армении продолжать работу, несмотря на политические перемены в стране

МИД Армении должен продолжать работу, несмотря на политические перемены, так как от дипломатов во многом зависит международный авторитет страны, заявил во вторник глава армянского правительства Никол Пашинян, представляя в министерстве нового главу ведомства Зограба Мнацаканяна.

"Дипкорпус необходимо, по возможности, удержать от влияния политических изменений", - сказал Н.Пашинян, отметив, что международный рейтинг Армении находится на достаточно высоком уровне.

Он добавил, что дипломатический корпус Армении - одна из состоявшихся систем в республике.

"Необходимо обеспечить плавность политических изменений для МИД и дипкорпуса. Есть серьёзные вопросы, которые имеют жизненное значение для Армении. И от нашей позиции по этим вопросам зависит естественное развитие Армении, безопасность и международный авторитет", - подчеркнул премьер-министр на встрече с дипломатами.