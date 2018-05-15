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Дальнее зарубежье 15.05.2018 15:05

Глава МИД Турции провел телефонные консультации с коллегами из ряда стран в связи с ситуацией вокруг сектора Газа

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу поговорил по телефону с коллегами из ряда стран из-за обострения ситуации вокруг сектора Газа, передает во вторник Анатолийское агентство новостей со ссылкой на дипломатические источники

Так, М.Чавушоглу провел консультации с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом, с министрами иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади и Индонезии - Ретно Марсуди. Кроме этого, М.Чавушоглу провел переговоры с генсеком Организации исламского сотрудничества Юсуфом бин Ахмедом аль-Усеймином.

14 мая состоялась церемония открытия нового посольства США в Израиле, диппредставительство было перенесено из Тель-Авива в Иерусалим. В этот день на границе сектора Газа прошли массовые протесты, приуроченные к церемонии, а также к годовщине основания Израиля.

В ходе беспорядков погибли 59 палестинцев, более 2 тыс. получили ранения.

Позднее власти Турции по решению президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана объявили траур в связи с гибелью палестинцев.

Кроме того, Турция в ответ на открытие американского посольства в Иерусалиме отозвала для консультаций своих послов из США и Израиля.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, ГАЗА, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]