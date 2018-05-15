Глава МИД Турции провел телефонные консультации с коллегами из ряда стран в связи с ситуацией вокруг сектора Газа

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу поговорил по телефону с коллегами из ряда стран из-за обострения ситуации вокруг сектора Газа, передает во вторник Анатолийское агентство новостей со ссылкой на дипломатические источники
Так, М.Чавушоглу провел консультации с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом, с министрами иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади и Индонезии - Ретно Марсуди. Кроме этого, М.Чавушоглу провел переговоры с генсеком Организации исламского сотрудничества Юсуфом бин Ахмедом аль-Усеймином.
14 мая состоялась церемония открытия нового посольства США в Израиле, диппредставительство было перенесено из Тель-Авива в Иерусалим. В этот день на границе сектора Газа прошли массовые протесты, приуроченные к церемонии, а также к годовщине основания Израиля.
В ходе беспорядков погибли 59 палестинцев, более 2 тыс. получили ранения.
Позднее власти Турции по решению президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана объявили траур в связи с гибелью палестинцев.
Кроме того, Турция в ответ на открытие американского посольства в Иерусалиме отозвала для консультаций своих послов из США и Израиля.
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