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Туризм 15.05.2018 15:11

АZТА опровергло слухи о приостановлении рейсов Buta Airways в турецкую Аланию

Ассоциация туризма Азербайджана (АZТА) опровергло слухи о приостановлении рейсов Buta Airways в Аланию, отмечается в сообщении Ассоциации.

«АZТА обращается к туристам, в связи с распространением слухов о приостановлении со стороны местного лоукостера Buta Airways полетов в турецкий город Аланья. Никаких отмен рейсов Buta Airways не осуществлялось», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что компания Buta Airways определила направления бюджетных полетов с учетом спроса со стороны местных граждан, и одним из таких приоритетных направлений стал аэропорт «Газипаша», расположенный в Алании.

«В Анталью рейсы будут выполнять авиакомпании AZAL и Turkish Airlines. Азербайджанская авиакомпания будет выполнять рейсы в этом направлении ежедневно, турецкая авиакомпания - дважды в неделю. Кроме того, учитывая повышенный спрос, ежедневно в Анталью будут выполняться чартерные рейсы. Стоит также отметить, что помимо Антальи и Алании прямые авиаперелеты будут совершаться в такие турецкие курорты, как Бодрум, Измир и Даламан», - сказано в сообщении.

Б.Рустамбеков

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Тэги: AZAL, РЕЙСЫ, АЛАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]