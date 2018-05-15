АZТА опровергло слухи о приостановлении рейсов Buta Airways в турецкую Аланию

Ассоциация туризма Азербайджана (АZТА) опровергло слухи о приостановлении рейсов Buta Airways в Аланию, отмечается в сообщении Ассоциации.

«АZТА обращается к туристам, в связи с распространением слухов о приостановлении со стороны местного лоукостера Buta Airways полетов в турецкий город Аланья. Никаких отмен рейсов Buta Airways не осуществлялось», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что компания Buta Airways определила направления бюджетных полетов с учетом спроса со стороны местных граждан, и одним из таких приоритетных направлений стал аэропорт «Газипаша», расположенный в Алании.

«В Анталью рейсы будут выполнять авиакомпании AZAL и Turkish Airlines. Азербайджанская авиакомпания будет выполнять рейсы в этом направлении ежедневно, турецкая авиакомпания - дважды в неделю. Кроме того, учитывая повышенный спрос, ежедневно в Анталью будут выполняться чартерные рейсы. Стоит также отметить, что помимо Антальи и Алании прямые авиаперелеты будут совершаться в такие турецкие курорты, как Бодрум, Измир и Даламан», - сказано в сообщении.

Б.Рустамбеков