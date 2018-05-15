В ООН назвали неоправданными меры Израиля против протестующих на границе сектора Газа

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека назвали неоправданными действия властей Израиля против протестующих палестинцев на границе сектора Газа.
"Сам факт приближения к пограничному заграждению - это не угрожающее жизни поведение, это не оправдывает ведения огня на поражение", - заявил журналистам во вторник официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.
"Такое впечатление, что любой человек может быть застрелен", - добавил он, уточнив, что, согласно международному праву, "применение боевого оружия допускается только в качестве крайней меры".
Р.Колвилл подчеркнул, что, несмотря на критику Израиля, он не поддерживает действия ХАМАС на палестинских территориях.
Данные комментарии последовали на следующий день после прошедших на границе сектора Газа протестов, в ходе которых погибли 59 палестинцев, более 2 тыс. получили ранения.
Акции протеста 14 мая были приурочены к годовщине основания Израиля, а также к церемонии открытия американского посольства в Иерусалиме.
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