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Регион 15.05.2018 15:25

Премьер Армении планирует внеочередные парламентские выборы до конца года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что внеочередные выборы в парламент в республике могут быть проведены в 2018 году.

"Обсудим. Думаю, в этом году", - сказал Н.Пашинян во вторник, отвечая на вопрос журналистов о сроках проведения внеочередных выборов в парламент.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]