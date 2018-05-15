Премьер Армении планирует внеочередные парламентские выборы до конца года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что внеочередные выборы в парламент в республике могут быть проведены в 2018 году.

"Обсудим. Думаю, в этом году", - сказал Н.Пашинян во вторник, отвечая на вопрос журналистов о сроках проведения внеочередных выборов в парламент.