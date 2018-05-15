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Регион 15.05.2018 15:35

Рухани призвал ЕС противостоять действиям США по выходу из СВПД

Президент Ирана Хасан Рухани призвал страны Евросоюза противодействовать решению США выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - соглашения по иранской ядерной программе, передало агентство ИРНА.

По его словам, действия Вашингтона являются "незаконными и нелогичными".

"Иран может оставаться (приверженным - ИФ) СВПД, только если он будет полностью извлекать из него пользу", - отметил Х.Рухани.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из ядерной сделки с Ираном. По мнению Д.Трампа, условий сделки недостаточно, чтобы сдерживать ядерный и военный потенциал Ирана.

СВПД был одобрен в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. Соглашение вводит ряд серьезных ограничений для иранской ядерной программы. В обмен на соблюдение этих условий Иран добился снятия ряда жестких международных санкций.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, ЕС, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]