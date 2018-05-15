Рухани призвал ЕС противостоять действиям США по выходу из СВПД

Президент Ирана Хасан Рухани призвал страны Евросоюза противодействовать решению США выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - соглашения по иранской ядерной программе, передало агентство ИРНА.
По его словам, действия Вашингтона являются "незаконными и нелогичными".
"Иран может оставаться (приверженным - ИФ) СВПД, только если он будет полностью извлекать из него пользу", - отметил Х.Рухани.
8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из ядерной сделки с Ираном. По мнению Д.Трампа, условий сделки недостаточно, чтобы сдерживать ядерный и военный потенциал Ирана.
СВПД был одобрен в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. Соглашение вводит ряд серьезных ограничений для иранской ядерной программы. В обмен на соблюдение этих условий Иран добился снятия ряда жестких международных санкций.
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