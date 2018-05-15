Эстония готова выделить 3,7 млн евро для обучения неграждан государственному языку

Власти Эстонии предлагают негражданам новые возможности изучения государственного языка, что в свою очередь поможет им получить эстонское гражданство.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе парламента, во вторник прошло первое чтение инициированных правительством поправок в закон "О гражданстве", предлагающих лицам, не имеющим гражданства, дополнительные возможности бесплатного изучения эстонского языка.

"Государство готово не только компенсировать ему (соискателю гражданства - ИФ) расходы на обучение на курсах, но и оплатить учебный отпуск, если его предоставит работодатель", - отметили в парламенте.

Государство предлагает для этого лицам, которые проживали в стране на законных основаниях не менее пяти лет, заключить в Департаменте полиции и погранохраны договор между государством и ходатайствующим о гражданстве. Заключившим договор будет оплачиваться учеба на курсах в размере средней заработной платы, а также учебный отпуск в размере 20 календарных дней.

Законопроект о поправках предусматривает, что заключивший договор человек сможет изучить язык от нулевого уровня до уровня В1, необходимого для получения гражданства. Организацией изучения языка будет заниматься Академия внутренних дел.

Договоры об изучении госязыка начнут заключать с января 2019 года. На проведение этой работы из средств госбюджета предусмотрено выделить на три года 3,7 млн евро.

В Эстонии сейчас около 80 тыс. лиц, не имеющих никакого гражданства, в основном это русскоговорящие жители. Главным условием для получения гражданства является владение эстонским языком. После восстановления независимости Эстонии в 1991 году гражданство предоставлено более чем 160 000 человек.

Медленные темпы натурализации лиц без гражданства и политика Эстонии в области гражданства неоднократно подвергались критике ООН, ОБСЕ, международных правозащитных организаций, руководства России.