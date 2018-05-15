Лаборатория Касперского получит налоговые льготы от правительства Москвы

Крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке систем защиты от компьютерных вирусов, спама, хакерских атак и прочих киберугроз АО "Лаборатория Касперского" получат налоговые льготы от правительства Москвы.
Такой мерой поддержки Лаборатория Касперского сможет воспользоваться благодаря статусу якорного резидента технопарка "Водный Стадион", решение о присвоении которого принято на заседании президиума правительства столицы во вторник.
Такой статус позволит, в частности, пользоваться льготной ставкой налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, в размере 12,5% вместо 17.
Лаборатория Касперского ведет свою деятельность более чем в 200 странах и территориях мира. Центральный офис компании расположен на Ленинградском проспекте на севере Москвы, площадь арендуемых помещений составляет почти 30 тыс. кв. м. Численность сотрудников компании составляет 2,3 тыс. человек, средняя месячная зарплата - 223 тыс. руб.
Объём инвестиций в развитие компании за последние пять лет составил 153,9 млн руб. на 1 кв. м. Планы по развитию на 2018 год - разработка программного обеспечения по борьбе с кибератаками, поддержка и содействие локализации в технопарке инновационных стартапов в области IT. Планируемый объем инвестиций составляет 1,74 млрд рублей.
Кроме того, на заседании президиума принято решение о присвоении статуса промышленного комплекса одному из старейших предприятий Москвы - АО "Научно-производственный центр газотурбостроения "Салют". Подтверждены статусы промышленного комплекса для четырех столичных предприятий: ФГУП "Московский эндокринный завод", ЗАО "Останкинский завод бараночных изделий", ООО "Ист Болт Рус" и ОАО "Старт".
Таким образом, с учетом ранее принятых решений, в Москве будет действовать 40 промышленных комплексов и 33 технопарка, имеющих налоговые льготы, в которых трудятся свыше 94 тыс. человек.
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