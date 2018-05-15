Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0252 RUR   0.0275 GBR   2.3019 TRY   0.388

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.96 Brent   78.23

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° 25° Завтра 14° 25° 17 Май 16° 26° 18 Май 16° 26°

Регион 15.05.2018 19:42

Парламент Грузии работает над либерализацией наркополитики, но правительство против легализации - Минюст

Правительство Грузии не поддержит легализацию наркотиков, заявила во вторник журналистам министр юстиции Тея Цулукиани.

"Когда мы говорим о легализации наркотиков, это означает, что употребление наркотиков должно быть таким же законным, как употребление грузинского вина. На это государство ответит - нет", - завила Т.Цулукиани.

При этом она отметила, что парламент работает над либерализацией наркополитики.

"За употребление наркотиков потребитель не должен сидеть в тюрьме, ему нужна помощь", - заявила Т.Цулукиани.

Как сообщил журналистам председатель парламента Ираклий Кобахидзе, в течение ближайших двух недель в парламенте будет подготовлен законопроект по наркополитике.

"Мы работаем над этим законопроектом. Несмотря на расхождение во мнениях среди депутатов, есть ресурс для согласования позиций. В конце июня мы можем принять новый законопроект. Задача стоит, чтобы сделать гуманной политику в этой области", - сказал И.Кобахидзе.

Сотрудники МВД Грузии в ночь на субботу задержали восемь человек, подозреваемых в наркоторговле в ночных клубах Тбилиси "Басиани" и "Галери". Силовые действия спецназа вызвали протест посетителей клубов. До 2 тысяч молодых людей приняли участие в акции протеста на площади перед зданием парламента, требуя от властей вначале осуждения формы проведения спецоперации в ночных клубах, а затем отставки премьер-министра и министра внутренних дел.

В ночь на понедельник акция молодых людей завершилась после выступления на акции главы МВД Георгия Гахария, пообещавшего начать расследование законности действий спецназа и рассмотрения парламентом возможности либерализации наркополитики в Грузии.

В ходе акций были задержаны 10 агрессивных участников-националистов.

12 мая, МВД Грузии распространило оперативные видеозаписи, на которых видно, как молодые люди в возрасте до 30 лет, в числе которых молодая женщина, продают наркотики. В понедельник тбилисский городской суд арестовал их на два месяца.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, НАРКОПОЛИТИКА, ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ


Похожие новости


Идею Саакашвили пересадить чиновников с черных джипов на велосипеды правительство Грузии решило по-своему - изменило цвет джипов Парламент Грузии утвердил обновленный состав правительства и его программу Грузинский премьер объявил о ликвидации четырех министерств и кадровых перестановках в правительстве Вакантный пост вице-премьера Грузии занял глава МИД Джанелидзе Глава МИД Грузии: Тбилиси прилагает максимум усилий для давления на Москву в связи с ситуацией вокруг Абхазии и Южной Осетии Власти Грузии обещают населению стабилизировать нацвалюту, упавшую на 17%

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]