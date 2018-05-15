Парламент Грузии работает над либерализацией наркополитики, но правительство против легализации - Минюст

Правительство Грузии не поддержит легализацию наркотиков, заявила во вторник журналистам министр юстиции Тея Цулукиани.

"Когда мы говорим о легализации наркотиков, это означает, что употребление наркотиков должно быть таким же законным, как употребление грузинского вина. На это государство ответит - нет", - завила Т.Цулукиани.

При этом она отметила, что парламент работает над либерализацией наркополитики.

"За употребление наркотиков потребитель не должен сидеть в тюрьме, ему нужна помощь", - заявила Т.Цулукиани.

Как сообщил журналистам председатель парламента Ираклий Кобахидзе, в течение ближайших двух недель в парламенте будет подготовлен законопроект по наркополитике.

"Мы работаем над этим законопроектом. Несмотря на расхождение во мнениях среди депутатов, есть ресурс для согласования позиций. В конце июня мы можем принять новый законопроект. Задача стоит, чтобы сделать гуманной политику в этой области", - сказал И.Кобахидзе.

Сотрудники МВД Грузии в ночь на субботу задержали восемь человек, подозреваемых в наркоторговле в ночных клубах Тбилиси "Басиани" и "Галери". Силовые действия спецназа вызвали протест посетителей клубов. До 2 тысяч молодых людей приняли участие в акции протеста на площади перед зданием парламента, требуя от властей вначале осуждения формы проведения спецоперации в ночных клубах, а затем отставки премьер-министра и министра внутренних дел.

В ночь на понедельник акция молодых людей завершилась после выступления на акции главы МВД Георгия Гахария, пообещавшего начать расследование законности действий спецназа и рассмотрения парламентом возможности либерализации наркополитики в Грузии.

В ходе акций были задержаны 10 агрессивных участников-националистов.

12 мая, МВД Грузии распространило оперативные видеозаписи, на которых видно, как молодые люди в возрасте до 30 лет, в числе которых молодая женщина, продают наркотики. В понедельник тбилисский городской суд арестовал их на два месяца.