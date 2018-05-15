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Дальнее зарубежье 15.05.2018 18:45

Страсбургский суд обязал российские власти выплатить 110 тыс. евро по пяти искам

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить истцам в общей сложности 110 тыс. евро по пяти делам, решения по которым были вынесены 15 мая, говорится в заявлении суда, распространенном во вторник.

Так, 20 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда были присуждены в рамках дела "Агаркова против России".

Помимо этого, ЕСПЧ присудил одному из фигурантов "Болотного дела" Денису Луцкевичу компенсацию в размере 12,5 тыс. евро.

В рамках дела "Муружева против России" российские власти будут вынуждены выплатить истцу денежные средства в размере 12 тыс. евро за причинение морального ущерба.

ЕСПЧ также вынес решения по делу "Панков против России" с присуждением 16 тыс. евро, а также по делу "Сергей Иванов против России", в рамках которого истцу необходимо выплатить 50 тыс. евро.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЕСПЧ, РОССИЯ, КОМПЕНСАЦИИ, РЕШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]