Страсбургский суд обязал российские власти выплатить 110 тыс. евро по пяти искам

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить истцам в общей сложности 110 тыс. евро по пяти делам, решения по которым были вынесены 15 мая, говорится в заявлении суда, распространенном во вторник.
Так, 20 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда были присуждены в рамках дела "Агаркова против России".
Помимо этого, ЕСПЧ присудил одному из фигурантов "Болотного дела" Денису Луцкевичу компенсацию в размере 12,5 тыс. евро.
В рамках дела "Муружева против России" российские власти будут вынуждены выплатить истцу денежные средства в размере 12 тыс. евро за причинение морального ущерба.
ЕСПЧ также вынес решения по делу "Панков против России" с присуждением 16 тыс. евро, а также по делу "Сергей Иванов против России", в рамках которого истцу необходимо выплатить 50 тыс. евро.
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