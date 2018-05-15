США выделяют Донбассу очередные $125 млн

Соединенные Штаты предоставят дополнительную помощь в $125 млн для Донбасса и "соседних" территорий, сообщил заместитель администратора и руководителя USAID по делам стран Европы и Евразии Брок Бирман.
"Мы объявляем сегодня, что при помощи американского народа программа USАID на сумму $125 млн будет направлена на Донбасс, а также на соседние регионы, которые пострадали от негативного влияния от конфликта", - сообщил он на пресс-конференции в Славянске (Донецкая обл.).
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