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СНГ 15.05.2018 19:02

США выделяют Донбассу очередные $125 млн

Соединенные Штаты предоставят дополнительную помощь в $125 млн для Донбасса и "соседних" территорий, сообщил заместитель администратора и руководителя USAID по делам стран Европы и Евразии Брок Бирман.

"Мы объявляем сегодня, что при помощи американского народа программа USАID на сумму $125 млн будет направлена на Донбасс, а также на соседние регионы, которые пострадали от негативного влияния от конфликта", - сообщил он на пресс-конференции в Славянске (Донецкая обл.).

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Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, США, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]