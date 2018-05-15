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Регион 15.05.2018 19:13

Глава МИД Грузии предложил обществу оценить решение оппозиционных парламентариев посетить Москву

Депутаты оппозиционной парламентской фракции "Патриоты Грузии", которые собираются встретиться со своими российскими коллегами в Москве, независимы в своем выборе, заявил во вторник министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.

"Это парламентская группа, которая независима в своем выборе. А насколько этот выбор правильный и насколько приемлем для грузинской общественности, на это даст ответ общественность", - сказал М.Джанелидзе журналистам во вторник.

Вместе с тем, говоря о грузинской политике в отношении РФ, министр отметил, что власти используют "все международные формы и рычаги, чтобы Россия ответила за те нарушения прав человека, которые имеют место в оккупированных регионах".

Ранее во вторник представители оппозиционной парламентской фракции "Патриоты Грузии" сообщили журналистам, что намерены в среду посетить с визитом Москву, где проведут встречи с российскими парламентариями.

"Мы проведем встречи с представителями ряда комитетов Государственной Думы и Совета Федерации ", - сказала журналистам член фракции Ада Маршания, отметив, что в ходе встреч будут обсуждаться накопившиеся проблемы, существующие в отношениях двух стран и пути их решения.

Это не первый визит в Москву представителей партии "Альянс патриотов Грузии", которые в парламенте представлены фракцией "Патриоты Грузии". В состав фракции входят шесть депутатов, они единственные в грузинском парламенте, кто периодически проводит встречи с российскими парламентариями.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МИД, ДЕПУТАТЫ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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