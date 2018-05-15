Глава МИД Грузии предложил обществу оценить решение оппозиционных парламентариев посетить Москву

Депутаты оппозиционной парламентской фракции "Патриоты Грузии", которые собираются встретиться со своими российскими коллегами в Москве, независимы в своем выборе, заявил во вторник министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.
"Это парламентская группа, которая независима в своем выборе. А насколько этот выбор правильный и насколько приемлем для грузинской общественности, на это даст ответ общественность", - сказал М.Джанелидзе журналистам во вторник.
Вместе с тем, говоря о грузинской политике в отношении РФ, министр отметил, что власти используют "все международные формы и рычаги, чтобы Россия ответила за те нарушения прав человека, которые имеют место в оккупированных регионах".
Ранее во вторник представители оппозиционной парламентской фракции "Патриоты Грузии" сообщили журналистам, что намерены в среду посетить с визитом Москву, где проведут встречи с российскими парламентариями.
"Мы проведем встречи с представителями ряда комитетов Государственной Думы и Совета Федерации ", - сказала журналистам член фракции Ада Маршания, отметив, что в ходе встреч будут обсуждаться накопившиеся проблемы, существующие в отношениях двух стран и пути их решения.
Это не первый визит в Москву представителей партии "Альянс патриотов Грузии", которые в парламенте представлены фракцией "Патриоты Грузии". В состав фракции входят шесть депутатов, они единственные в грузинском парламенте, кто периодически проводит встречи с российскими парламентариями.
Президент Алиев утвердил Положение о юбилейной медали «100-летие Азербайджанской Демократической Республики (1918-2018)»
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ рассчитывают на встречу в июне c новым руководством Армении
Алиев утвердил азербайджано-афганские межправительственные соглашения в сфере авиации и инвестиций
Honor представил новый флагманский смартфон с функцией ИИ
Нефть Brent возобновила рост на фоне санкций США к Ирану, поднялась до $78,83 за баррель
АZТА опровергло слухи о приостановлении рейсов Buta Airways в турецкую Анталию
Оцененный в $70 млн автопортрет Пикассо был поврежден и снят с аукциона Christie1s
В Китае завершился 110-дневный эксперимент по имитации полета на Луну
Президент Алиев выделил 7,8 млн манатов на работы по благоустройству и строительство школы на севере Азербайджана
Алиев принял участие в открытии ряде социальных объектов в Хызынском районе
Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Хачмазском районе
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Посол Турции стал почетным гостем CEO Lunch Baku
В Баку проходит ежегодное Заседание руководителей независимых органов расследования происшествий на транспорте (ITSA)
Hesab.az увеличил число услуг по приему государственных платежей
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»