ЕС готовится защищать свои интересы в связи с возможными последствиями санкций США против Ирана - представитель Могерини

Евросоюз в настоящее время изучает несколько возможных вариантов для защиты своих интересов при сохранении ядерного соглашения с Ираном, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Эта работа все еще ведется. Я не могу сообщить вам больше деталей. Но как уже заявлялось, вчера, сегодня и завтра проводятся совещания в этом контексте", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе во вторник.

Она пояснила, что ЕС стремится вместе со всеми заинтересованными сторонами противодействовать возможному негативному эффекту для экономики Евросоюза в результате принятого руководством США решения.

"Мы рассматриваем все возможности для защиты экономических операторов от экстерриториального воздействия наложенных санкций. У нас в распоряжении мало времени. Уверена, что вы знаете детали этого американского объявления, которое определило срок около ста дней", - отметила М.Коцьянчич.

Она также сообщила, что член Еврокомиссии по энергетике Мигель Ариас Каньете планирует в конце недели отправиться в Тегеран для обсуждения энергетического сотрудничества с Ираном. Эта миссия была запланирована уже некоторое время назад. Она является продолжением тех обязательств, которые брал на себя ЕС в ходе переговоров по иранскому соглашению.

"Мы хотим подтвердить обязательства, взятые Комиссией. Мы хотим подтвердить нашу цель - сохранять это соглашение столь долго, сколько Иран будет выполнять собственные обязательства", - объяснила представитель Ф.Могерини.