Глава МВД Грузии обсудил с замкомандующего объединенными морскими силами НАТО вопросы безопасности в Черном море

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария во вторник обсудил с находящимся в Тбилиси с официальным визитом заместителем командующего объединенными морскими силами НАТО (MARCOM), вице-адмиралом Эрве Блеженом вопросы безопасности в регионе Черного моря и сотрудничества Грузии с альянсом.

"Мы обсудили вопросы морской безопасности, то, как можем усилить наше сотрудничество в направлении морской безопасности в Черном море, в каких направлениях можем быть более полезными друг для друга и в каком контексте, а также в каких компонентах НАТО может более эффективно поддержать безопасность Грузии", - сказал, как сообщает пресс-служба МВД Грузии, Г.Гахария после встречи.

По словам министра, также речь шла о том, с какой частотой будут входить военные корабли НАТО в грузинские порты, что, как он отметил, также является "важным компонентом безопасности Грузии".

Комментируя прибытие накануне в порт Поти четырех кораблей второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2), Г.Гахария заявил, что это является еще одним четким подтверждением поддержки Грузии альянсом.

Как сообщалось, в состав вошедшей в порт Поти группы натовских кораблей входят: флагманский корабль - эскадренный эсминец "HMS DUNCAN" (Великобритания), фрегат "TCG GEMLIK" (Турция), фрегат "BGS DRAZKI" (Болгария) и фрегат "RS REGELE FERDINANT" (Румыния).

Корабли НАТО пробудут в Поти до 18 мая. В рамках визита состоятся совместные учения с Береговой охраной Грузии.