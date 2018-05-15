Принятие декларации станет одним из ключевых моментов саммита ШОС в Китае

Предстоящий в июне в китайском городе Циндао саммит Шанхайской организации сотрудничества, как ожидается, завершится принятием декларации, сообщил генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов.

В беседе с российскими журналистами в Пекине генсек ШОС отметил, что декларация должна стать одним из ключевых документов саммита. "В Декларации будут закреплены консенсусные консолидированные оценки ситуации в регионе, в мире в целом, определяются перспективы развития Организации на ближайший год и дальше", - сказал генеральный секретарь ШОС.

В целом ожидается принятие лидерами стран ШОС 17 документов. Кроме того, предполагается подписание еще восьми документов в присутствии глав государств ШОС.

Генсек ШОС сообщил, что, в частности, согласован меморандум о сотрудничестве с ЮНЕСКО, учитывая, что 15% объектов всемирного наследия ЮНЕСКО находится на территории стран ШОС.

Кроме того, как ожидается, ШОС примет программу развития сотрудничества в сфере туризма до 2021 года. По словам генсека ШОС, эта программа включает в себя целый комплекс вопросов, в том числе развитие гостиничной инфраструктуры, транспорта и др.

Также на саммите стран ШОС предполагается принятие обращения к молодежи. "Акцент на работу с молодежью будет сделан достаточно серьезный", - сообщил генсек ШОС.

По его словам, это внимание объясняется тем, что в современном мире "молодежь часто становится объектом деструктивных сил".