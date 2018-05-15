Турецкие власти предписали послу Израиля на время покинуть Анкару в связи с инцидентами на границе с сектором Газа

МИД Турции предписал послу Израиля покинуть страну "на некоторое время" в связи с гибелью на этой неделе десятков палестинских протестующих на границе сектора Газа, сообщает во вторник телеканал "Скай ньюз".

Ранее агентство "Анадолу" сообщало, что посол Турции в Израиле вызван в Анкару для проведения консультаций. Во вторник премьер-министр Турции Бинали Йылдырым призвал мусульманские страны вместе провести переоценку отношений с Израилем.

Накануне в Израиле состоялась церемония открытия нового посольства США, которое было перенесено из Тель-Авива в Иерусалим. В этот день на границе сектора Газа прошли массовые протесты, приуроченные к церемонии, а также к годовщине основания Израиля.

В ходе беспорядков погибли более 60 палестинцев, по меньшей мере 2 тыс. получили ранения.