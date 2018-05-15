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Регион 15.05.2018 17:49

Турецкие власти предписали послу Израиля на время покинуть Анкару в связи с инцидентами на границе с сектором Газа

МИД Турции предписал послу Израиля покинуть страну "на некоторое время" в связи с гибелью на этой неделе десятков палестинских протестующих на границе сектора Газа, сообщает во вторник телеканал "Скай ньюз".

Ранее агентство "Анадолу" сообщало, что посол Турции в Израиле вызван в Анкару для проведения консультаций. Во вторник премьер-министр Турции Бинали Йылдырым призвал мусульманские страны вместе провести переоценку отношений с Израилем.

Накануне в Израиле состоялась церемония открытия нового посольства США, которое было перенесено из Тель-Авива в Иерусалим. В этот день на границе сектора Газа прошли массовые протесты, приуроченные к церемонии, а также к годовщине основания Израиля.

В ходе беспорядков погибли более 60 палестинцев, по меньшей мере 2 тыс. получили ранения.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИЗРАИЛЬ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]