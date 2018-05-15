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Дальнее зарубежье 15.05.2018 17:55

Британия призвала к проведению независимого расследования событий на границе сектора Газа

Великобритания призывает к проведению независимого расследования ожесточенных столкновений между палестинцами и израильскими военными на границе сектора Газа, жертвами которых стали порядка 60 человек, говорится в заявлении госминистра Британии по делам Ближнего Востока Алистера Берта.

"Великобритания поддерживает независимое расследование того, что произошло", - заявил он, выступая перед парламентом.

Он также призвал Израиль проявить сдержанность в применении боевого огнестрельного оружия. Вместе с тем А.Берт признал, что в действительности "экстремистские элементы воспользовались этими протестами", а также, что британское правительство "понимает причины, почему Израиль будет стремиться к защите своих границ".

В то же время, министр иностранных дел Британии Борис Джонсон в своем "Твиттере" призвал посланника ООН по мирному процессу на Ближнем Востоке Николая Младенова выдвинуть предложения по решению проблемы Газы.

"Важная сессия Совбеза ООН по сектору Газа (состоится - ИФ) сегодня. Реальная ситуация ухудшается", - написал Б.Джонсон в своем "Твиттере".

Вместе с тем, он призвал Н.Младенова "выдвинуть предложения по упрощению доступа и (снятию - ИФ) ограничений на передвижение, поддержке проектов развития".

"Полностью поддерживаем возглавляемые Египтом попытки примирения и передачу сектора Газа под полный контроль палестинской администрации", - отмечается в заявлении.

Накануне на палестино-израильской границе в секторе Газа началась многотысячная антиизраильская акция протеста, переросшая в столкновения между палестинцами и израильскими военными. Жертвами столкновений стали порядка 60 человек, около 2 тыс. получили ранения.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ГАЗА, РАССЛЕДОВАНИЕ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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