Британия призвала к проведению независимого расследования событий на границе сектора Газа

Великобритания призывает к проведению независимого расследования ожесточенных столкновений между палестинцами и израильскими военными на границе сектора Газа, жертвами которых стали порядка 60 человек, говорится в заявлении госминистра Британии по делам Ближнего Востока Алистера Берта.
"Великобритания поддерживает независимое расследование того, что произошло", - заявил он, выступая перед парламентом.
Он также призвал Израиль проявить сдержанность в применении боевого огнестрельного оружия. Вместе с тем А.Берт признал, что в действительности "экстремистские элементы воспользовались этими протестами", а также, что британское правительство "понимает причины, почему Израиль будет стремиться к защите своих границ".
В то же время, министр иностранных дел Британии Борис Джонсон в своем "Твиттере" призвал посланника ООН по мирному процессу на Ближнем Востоке Николая Младенова выдвинуть предложения по решению проблемы Газы.
"Важная сессия Совбеза ООН по сектору Газа (состоится - ИФ) сегодня. Реальная ситуация ухудшается", - написал Б.Джонсон в своем "Твиттере".
Вместе с тем, он призвал Н.Младенова "выдвинуть предложения по упрощению доступа и (снятию - ИФ) ограничений на передвижение, поддержке проектов развития".
"Полностью поддерживаем возглавляемые Египтом попытки примирения и передачу сектора Газа под полный контроль палестинской администрации", - отмечается в заявлении.
Накануне на палестино-израильской границе в секторе Газа началась многотысячная антиизраильская акция протеста, переросшая в столкновения между палестинцами и израильскими военными. Жертвами столкновений стали порядка 60 человек, около 2 тыс. получили ранения.
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