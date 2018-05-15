Нефть Brent возобновила рост на фоне санкций США к Ирану, поднялась до $78,83 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник перешли к снижению на фоне укрепления курса доллара США, но затем Brent возобновила подъем после обновления о новых антииранских санкциях Вашингтона.
Ранее в течение сессии котировка Brent поднималась выше $79 за баррель впервые с ноября 2014 года.
Июльский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 подорожал на $0,60 (0,78%) - до $78,83 за баррель.
Стоимость WTI с поставкой в июне на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,02 (0,03%) - до $70,94 за баррель.
Долларовый индекс ICE, отслеживающий динамику доллара по отношению к валютам шести основных торговых партнеров США, повысился на 0,6%. В парах с евро и иеной доллар прибавил по 0,6%, с фунтом - 0,5%.
"Сегодня в новостях нет таких громких геополитических заголовков, как вчера, особенно из сектора Газа", - заявил директор фьючерсного департамента Mizuho Securities USA в Нью-Йорке Боб Йогер.
Вместе с тем возобновление санкций США в отношении Ирана остается в центре внимания рынка.
Во вторник министерство финансов США ввело санкции в отношении главы иранского ЦБ Валиуллы Сейфа и помощника директора международного департамента ЦБ Али Тарзали.
С 7 августа США запретит продавать или передавать долларовые банкноты правительству Ирана.
По мнению аналитиков Bloomberg Economics, негативный эффект высоких нефтяных цен для мировой экономики сейчас будет слабее, чем в 2011 году. В случае если нефть в обозримом будущем подорожает до $100 за баррель, рост ВВП США в 2020 году будет на 0,4% меньше, чем мог бы быть при цене $75 за баррель. Вместе с тем в 2011 году для таких последствий было бы достаточно повышения цены до $79 за баррель.
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