Intel вложит в расширение завода в Израиле $5 млрд до 2020 года

Американская Intel Corp. подтвердила план инвестиций в размере около 18 млрд шекелей ($5 млрд) в расширение израильского предприятия Kiryat Gat в период до 2020 года.

В частности, Intel закупит продукцию местных поставщиков на сумму свыше 3 млрд шекелей, а также увеличит количество сотрудников завода на 250 человек, сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление министерства финансов Израиля.

В свою очередь правительство страны планирует выделить компании грант на 700 млн шекелей, а также предоставить 5%-ный налоговый вычет до 2027 года. Решение по этим вопросам находится в финальной стадии.

Intel работает в Израиле с 1974 года. За прошедший с того времени период совокупный объем инвестиций и покупок в сфере M&A компании составил около $35 млрд. В частности, в 2017 году Intel купила Mobileye NV за $15,3 млрд.

Штат сотрудников американской компании на территории страны составляет порядка 11 тыс. сотрудников. Помимо завода в Израиле работает три научно-исследовательских центра Intel.

По итогам 2017 года Intel экспортировала из Израиля продукцию и услуги на сумму $3,6 млрд, что составляет 8% общего объема высокотехнологического экспорта страны, по расчетам компании.