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Регион 15.05.2018 19:19

Иран останется в рамках ядерной сделки, если другие ее участники смогут обеспечить интересы Тегерана - посол Ирана в РФ

Тегеран не выйдет из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), если другие участники соглашения по иранской ядерной программе смогут обеспечить его интересы, но время на переговоры ограничено, заявил посол Ирана в России Мехди Санаи.

"В случае, если будут обеспечены его интересы в рамках СВПД, если другие участники смогут обеспечить его интересы, Иран останется в СВПД", - сказал М.Санаи журналистам во вторник.

Он напомнил, что глава МИД Ирана Джавад Зариф в последние дни проводит переговоры в странах-участницах сделки.

"Мы не будем проводить безграничные переговоры, есть определенное время для рассмотрения вопроса о том, будут ли обеспечены интересы Ирана в рамках СВПД. Вчера на встрече наших министров иностранных дел (Дж.Зарифа и Сергея Лаврова - ИФ) был сделан акцент на этом вопросе", - подчеркнул он.

8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из СВПД, а также о том, что американская администрация начинает процесс восстановления действия соответствующих санкций против Ирана.

Гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано, комментируя выход США из соглашения с Ираном по атому, подтвердил, что Тегеран продолжает соблюдать условия Совместного всеобъемлющего плана действий.

Президент России Владимир Путин в ходе нескольких телефонных звонков с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель подчеркнул, что сохранение СВПД имеет принципиально важное значение для режима глобального нераспространения.

СВПД был одобрен в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. Соглашение вводит серьезные ограничения для иранской ядерной программы. В обмен на соблюдение этих условий Иран добился снятия ряда жестких международных санкций.

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Тэги: ИРАН, СДЕЛКА, УЧАСТИЕ, ПОСОЛ


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