Honor представил новый флагманский смартфон с функцией ИИ

Бренд Honor (входит в Huawei Group) представил новый флагманский смартфон Honor 10 в ходе международной презентации, состоявшейся в Лондоне.
Смартфон получил стеклянный корпус с несколькими вариантами яркой расцветки и безрамочный OLED-экран размером 5,84 дюйма, соотношением сторон 19:9 и разрешением 2280х1080 пикселей (Full-HD+). Внизу экрана находится сканер отпечатков пальцев, очерченный пунктиром, а в верхней части расположена знакомая по iPhone X полоса с камерой, которую пользователи окрестили "монобровь" (её можно выровнять в настройках).
Фронтальная камера делает снимки с разрешением 24 мегапикселей, также в нее встроена функция распознавания лиц. Смартфон разблокируется автоматически, когда его владелец поднимает его экраном вверх.
Основная камера двойная, с разрешением 16 и 24 мегапикселей, и функцией искусственного интеллекта (ИИ). Она способна распознавать фотографируемые объекты и обрабатывать их с применением настроек, оптимальным образом приспособленных для съемки, например, пейзажа или портрета. При этом ИИ может использовать разные настройки для разных объектов на одной фотографии.
Honor 10 обладает аккумулятором емкостью 3400 миллиампер-часов с функцией быстрой зарядки - 50% за 25 минут.
Процессор - сделанный Huawei Kirin 970 частотой 2,36 ГГц и 6 Гб оперативной памяти. Объем основной памяти - 64 или 128 Гб в зависимости от модели.
Предзаказы смартфона в России стартуют 15 мая. Стоимость модели с 64 Гб памяти составит 26990 рублей, с 128 Гб памяти - 29990 рублей.
Бренд Honor основан в 2013 году.
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