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Регион 15.05.2018 19:24

США ввели санкции в отношении главы Центробанка Ирана

Минфин США во вторник ввел санкции в отношении главы Центрального банка Ирана Валиоллы Сеифа и против помощника главы международного департамента иранского ЦБ Али Тарзали, сообщает во вторник агентство "Блумберг".

По данным американского Минфина, В.Сеиф "содействовал передаче миллионов долларов по поручению Корпуса стражей Исламской Революции для поддержки "Хезболлы". В заявлении министра финансов США отмечается, что "Соединенные Штаты не допустят со стороны Ирана бесстыдных нарушений в международной финансовой системе".

На прошлой неделе Минфин США ввел санкции против девяти физических и юридических лиц Ирана. Президент США Дональд Трамп ранее в мае заявил о выходе Вашингтона из соглашения по иранскому атому.

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Тэги: США, ИРАН, ЦБ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]