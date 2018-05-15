Алиев утвердил азербайджано-афганские межправительственные соглашения в сфере авиации и инвестиций

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник утвердил два межправительственных соглашения с Афганистаном по сотрудничеству в сфере авиации и инвестиций, сообщает сайт главы государства.

В частности, И.Алиев утвердил «Соглашение между правительствами Азербайджана и Афганистана о воздушном сообщении» и «Соглашение между правительствами Азербайджана и Афганистана о поощрении и взаимной защите инвестиций».

Документы были подписаны в Баку 1 декабря 2017 года.

Н.Аббасова