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Внешняя политика 15.05.2018 19:52

Алиев утвердил азербайджано-афганские межправительственные соглашения в сфере авиации и инвестиций

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник утвердил два межправительственных соглашения с Афганистаном по сотрудничеству в сфере авиации и инвестиций, сообщает сайт главы государства.

В частности, И.Алиев утвердил «Соглашение между правительствами Азербайджана и Афганистана о воздушном сообщении» и «Соглашение между правительствами Азербайджана и Афганистана о поощрении и взаимной защите инвестиций».

Документы были подписаны в Баку 1 декабря 2017 года.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АФГАНИСТАН, СОГЛАШЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]