Сопредседатели Минской группы ОБСЕ рассчитывают на встречу в июне c новым руководством Армении

Баку. 15 мая. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ рассчитывают в июне провести встречу с новым руководством Армении, отмечается в заявлении сопредседателей по итогам встречи во вторник в Париже с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.
«В ходе встречи глава МИД Азербайджана и сопредседатели Минской группы ОБСЕ обсудили варианты продвижения вперед мирного процесса (урегулирования нагорно-карабахского конфликта - ИФ-Аз). Э.Мамедъяров выразил готовность Азербайджана как можно скорее возобновить активные переговоры. Сопредседатели ожидают встречи с новым руководством Армении в июне», - подчеркивается в заявлении.
В ходе встречи личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик сообщил участникам встречи о том, что ситуация на линии соприкосновения азербайджано-армянских вооруженных сил «относительно стабильна».
Н.Аббасова
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