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Карабахский конфликт 15.05.2018 20:16

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ рассчитывают на встречу в июне c новым руководством Армении

Баку. 15 мая. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ рассчитывают в июне провести встречу с новым руководством Армении, отмечается в заявлении сопредседателей по итогам встречи во вторник в Париже с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

«В ходе встречи глава МИД Азербайджана и сопредседатели Минской группы ОБСЕ обсудили варианты продвижения вперед мирного процесса (урегулирования нагорно-карабахского конфликта - ИФ-Аз). Э.Мамедъяров выразил готовность Азербайджана как можно скорее возобновить активные переговоры. Сопредседатели ожидают встречи с новым руководством Армении в июне», - подчеркивается в заявлении.

В ходе встречи личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик сообщил участникам встречи о том, что ситуация на линии соприкосновения азербайджано-армянских вооруженных сил «относительно стабильна».

Н.Аббасова

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]