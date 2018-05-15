Президент Алиев утвердил Положение о юбилейной медали «100-летие Азербайджанской Демократической Республики (1918-2018)»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник утвердил Положение о юбилейной медали «100-летие Азербайджанской Демократической Республики (1918-2018)», сообщает сайт главы государства.

Согласно Положению, юбилейной медалью «100-летие Азербайджанской Демократической Республики» могут быть награждены наследники лидеров АДР, а также граждане Азербайджана, иностранцы и лица без гражданства, имеющие особые заслуги в исследовании и пропаганде АДР, в сохранении и развитии государственной независимости и в развитии Азербайджана, а также в общественно-политической жизни страны.

Юбилейная медаль вышеуказанным лицам присуждается о стороны соответствующих органов исполнительной власти и надевается на грудь с левой стороны, при наличии других орденов и медалей Азербайджана - после них.

Н.Аббасова