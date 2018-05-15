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Регион 15.05.2018 20:40

ЕС будет соблюдать соглашение с Ираном, пока его соблюдает Тегеран - Туск

Пока Иран соблюдает соглашение о прекращении своей ядерной программы, Евросоюз тоже будет соблюдать его, и это должны подтвердить лидеры стран ЕС на своей неформальной встрече в среду в Софии, заявил во вторник председатель Европейского совета Дональд Туск.

В своем письме-приглашении Д.Туск отметил, что дискуссия во время рабочего ужина будет посвящена инновациям и цифровой экономике, но лидеры рассмотрят также актуальные международные темы, в том числе заявления президента США Дональда Трампа по Ирану и торговле, недавние драматические события в Газе.

"Что касается решения США выйти из иранской ядерной сделки, то я попрошу лидеров трех стран, которые подписали соглашение, то есть премьер-министра Мэй, канцлера Меркель и президента Макрона, представить свою оценку ситуации после выхода США", - написал Д.Туск.

"Я бы хотел, чтобы наши дебаты вновь подтвердили, что пока Иран соблюдает положения сделки, ЕС также будет их соблюдать", - подчеркнул он.

"Эта линия поведения уже обсуждалась нашими министрами иностранных дел и представлена Соединенным Королевством, Германией и Францией, которые упорно работают в поддержку сделки", - отметил глава Евросовета.

В ходе ужина в Софии высокий представитель по иностранным и политике безопасности Федерика Могерини доложит лидерам ЕС о состоянии этой работы, а председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предложит меры защиты интересов европейских компаний, которые сотрудничают с Ираном.

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Тэги: ЕС, ИРАН, ПОЗИЦИЯ


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