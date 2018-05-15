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Дальнее зарубежье 15.05.2018 21:30

В ЕС заявляют о желании продемонстрировать западнобалканским странам свой интерес к сближению с ними

В Европейском союзе объявили, что впервые за 15 лет собирают совещание на высшем уровне с западнобалканскими странами, чтобы подтвердить перспективу их будущего приема в ЕС.

Председатель Евросовета Дональд Туск пригласил во вторник лидеров стран ЕС на неформальный рабочий ужин, который состоится в Софии в среду. Саммит ЕС - Западные Балканы пройдет там же в четверг.

Под "западнобалканскими партнерами" ЕС подразумеваются Албания, Босния и Герцеговина, Македония, Сербия и Черногория. Им обещано членство в ЕС в неопределенном будущем и в зависимости от реальных достижений каждой из них. Две западнобалканских страны - Словения и Хорватия - уже являются членами ЕС.

"После недавней поездки в регион, - написал Д.Туск в письме-приглашении, - я убежден, что ЕС является единственным партнером, который искренне заботится об устойчивости всего региона и о процветающем будущем его народов, а не рассматривает его как геополитическую шахматную доску, на которой народы - это пешки".

"Европейская перспектива для Западных Балкан, - продолжил он, - должна оставаться твердой приверженностью обеих сторон. Но помимо политических заявлений о будущем мы должны продемонстрировать, что здесь и сейчас заботимся об экономическом развитии Западных Балкан. Инвестирование в инфраструктурные и человеческие связи с западнобалканским регионом и внутри него отвечает интересам ЕС. И цель нашего саммита - доказать это".

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Тэги: ЕС, БАЛКАНЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]