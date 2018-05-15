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Дальнее зарубежье 15.05.2018 21:00

Трамп заявил о росте своих рейтингов, несмотря на сфабрикованные новости о якобы сговоре с Россией

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что его рейтинг бьет рекорды за год, несмотря на сфабрикованные новости о сговоре между представителями его предвыборного штаба и Россией в преддверии американских выборов 2016 года.

"Можете ли вы поверить, что со всеми этими сфабрикованными, без ссылок на источники, историями, которые обо мне распространяют СМИ фейковых новостей и охота на ведьм по российскому делу (не было никого сговора), затраты на которую составляют $10 млн, сейчас по результатам опроса у меня лучший рейтинг за год. Многие из СМИ коррумпированы, но народ знает, где правда!" - написал Д.Трамп во вторник в "Твиттере".

Согласно ресурсу RealClearPolitics, отслеживающему различные опросы, средний показатель популярности американского президента вырос до 43%, по сравнению с 40%, зафиксированными в 2017 году.

В настоящее время в США под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера проходит расследование, целью которого является установить, имело ли место предполагаемое российское вмешательство в выборы.

В декабре 2017 года Р.Мюллер отчитался, что на расследование на тот момент затрачено $7 млн. Согласно планам администрации США, Р.Мюллер потратит за год $10 млн на это расследование, а также, ожидается, что $10 млн на эти цели будет затрачено из бюджета в 2019 финансовом году.

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Тэги: США, ТРАМП, РЕЙТИНГ, СГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]